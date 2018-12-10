اليوم.. رانيا فريد شوقي ضيفة "كوني قوية" بعين شمس

تحل الفنانة رانيا فريد شوقى، ضيفة على الندوة التي تنظّمها جامعة عين شمس بعنوان "كوني قوية" اليوم الاثنين 10 ديسمبر.



وتأتى الندوة فى إطار ختام فعاليات الاحتفالية التى تنظمها الجامعة فى ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



ويشارك في الندوة المذيع إسلام النواوي عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، وإرميا مكرم عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، الدكتورة نجلاء العادلي، ممثل المجلس القومي للمرأة، السفيرة سناء عطا، والإعلامي جمال الشاعر.

