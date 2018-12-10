ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الاتجار فى المخدرات

تمكن ضباط المباحث في البحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، صباح اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز الدلنجات.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات، برئاسة الرائد اسلام قطب رئيس المباحث، مفادها قيام كل من" محروس. م. ر" 53 سنة عاطل ومقيم عزبة الديب التابعة لمركز الدلنجات، مسجل شقى خطر، و"عبدالله. س. ا" 28 سنة عاطل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة الدلنجات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحلي إقامتهما وأماكن ترددهما بعدة مأموريات، برئاسة النقيب إبراهيم زمزم معاون المباحث أسفرت عن ضبطهما حال مزاولة نشاطهما الإجرامي بمدينة الدلنجات وبحوزة الأول طبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام سوداء اللون- وهاتف محمول، وبحوزة الثانى 5 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام، وهاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والسلاح النارى "بقصد الدفاع "، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

