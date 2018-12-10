مصرع عامل بالبحيرة تناول مادة سامة غير معلومة

استقبلت مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، صباح اليوم الاثنين، عامل جثة هامدة أثر، تناوله ماده سامه غير معلومة بمزرعة بوادى النطرون.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول "عبدالله. ر. س" 27 سنة عامل بمزرعة ملك " يوسف. ا" كائنه بناحية كوبري الجمل دائرة المركز "جثه هامد " ادعاء تناول ماده سامه.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول ماده سامه غير معلومة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه.



وعلى الفور انتقل النقيب محمد المرشدى وبسؤال عمه "النميري. س. ق" 48 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد أو يشتبه في وفاته جنائيًا •



تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.