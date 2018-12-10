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حوادث
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:00 ص

ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد في حملة أمنية بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدى
dostor.org/2429848

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة، اليوم الاثنين، من ضبط هاربين اثنين من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد ضبط "فتحى.م.م" 56 سنة ومقيم كوم حمادة والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات قسم دمنهور " رشوة " والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، و"رضا.س.ع" 41 سنة ومقيم قسم دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات قسم دمنهور "مخدرات" وسط دمنهور والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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