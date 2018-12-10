فلاح يهشم جمجمة نجل عمه في البحيرة بسبب خلافات الجيرة

استقبل مستشفى خاص بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، عامل بقرية خربتا، مصاب باشتباه شرخ في عظام الجمجمة، نتيجة تعدي نجل عمه عليه، لخلافات بينهم بسبب الجيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد عمر عرفات رئيس المباحث بمركز شرطة كوم حمادة من مستشفى خاص بنطاق المركز، يفيد بوصول " محمد.س.م" 22 سنة عامل ومقيم قرية خربتا بدائرة المركز مصاب باشتباه شرخ بعظام الجمجمة وما بعد الارتجاج وكدمه بالوجه، ولا يمكن استجوابه.



وبسؤال والده " سعيد.م.ا" 52 سنة فلاح، اتهم نجل عمه " صلاح.م.ا" 52 سنة فلاح بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهما بسبب الجيرة.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم المذكور وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

