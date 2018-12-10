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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:56 ص

ارتفاع التبادل التجاري مع إفريقيا لـ 4.2 مليار دولار خلال 8 أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2429846

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا ارتفع إلى 4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون دولار، وذلك تزامنًا مع انطلاق منتدى إفريقيا 2018.

ووفقًا لتقرير الإحصاء، فإن الميزان التجاري مع إفريقيا كان لصالح مصر، حيث استحوذت الصادرات المصرية على النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري بقيمة 2.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2018، فيما بلغت قيمة الواردات من بلدان إفريقيا 1.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وتصدرت كينيا قائمة الدول الإفريقية من حيث حجم التبادل التجاري مع مصر، بقيمة 418 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 224.4 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 مقابل 191.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2017، بزيادة قدرها 32.5 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من كينيا إلى 193.5 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 152.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة قدرها 41 مليون دولار.

يليها دولة جنوب إفريقيا والتي بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر 195.2 مليار جنيه، حيث بلغت الصادرات المصرية إليها 63.4 مليون دولار مقابل 131.8 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولي من عام 2018.

ثم إثيوبيا والتي بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر 125.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2018، حيث بلغت الصادرات المصرية إليها 119.3 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 6.4 مليون دولار.

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