انتحار سائق توك توك بالحبوب القاتلة وإنقاذ ربة منزل في البحيرة

شهدت قريتي نكلا العنب والشهرية التابعتين لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، واقعتين مؤسفتين حيث انتحر سائق توك توك، بحبوب حفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات مع والده، فيما تم إنقاذ ربة منزل عقب تناول الحبوب القاتلة.



تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد اسلام السعدني رئيس المباحث بمركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول" أحمد.ه.م" 27 سنة سائق توك توك ومقيم قرية نكلا العنب بدائرة المركز مصاب بإدعاء تسمم نتيجة تناول ماده سامه غير معلومة، وتوفي عقب وصوله.



وبسؤال والدته "السيدة. م.ا" 50 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية قررت بتناول نجلها المذكور قرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية مع والده، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد اسلام السعدني رئيس المباحث بمركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول " ولاء.ص.م" 22 سنة ربة منزل ومقيمه قرية الضهريه بدائرة المركز،مصابه بادعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة، ولا يمكن استجوابها وتم حجزها تحت الملاحظة.



وبسؤال زوجة شقيقها " سماح.م.ا" 27 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، قررت بحضور المصابة المذكورة لها بمنزلها المجاور لها في حالة إعياء وأبلغتها بتناولها نصف قرص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال، لمرورها بحاله نفسية سيئة بسبب وجود خلافات بينها وزوجها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.



وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.