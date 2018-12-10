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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:50 ص

"رشوة رئيس حي الموسكي" و"معارضة إهانة القضاء" أبرز محاكمات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2429844

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة أبرزها معارضة الزيات و5 آخرين في قضية إهانة القضاء ومحاكمة رئيس حي الموسكى بتهمة الرشوة.


معارضة الزيات و5 آخرين في قضية إهانة القضاء

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، المعارضة المقدمة من 6 متهمين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، المتهم فيها المحامي منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة وآخرين.

وكانت محكمة النقض، قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء".

وكانت المحكمة قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، وسعد الكتاتنى القيادى الإخوانى، و18 آخرين 3 سنوات فى قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهم محمود السقا.


محاكمة رئيس حي الموسكى بتهمة الرشوة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم ٣٠٦٧ جنايات الموسكي، والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقيه رشوة مالية بقيمة 100 ألف جنيه، وأن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأنه طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١ ١١ ٢٠١٧م، بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.


محاكمة المتهمين في "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة إجراءات محاكمة ١٢٠ متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.


محاكمة المتهمين في "خلية أكتوبر الإرهابية"

تنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية".

وكانت محكمة النقض، قد قضت فى وقت سابق بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة.


استئناف 3 إداريين على حكم حبسهم في "التسبب بوفاة طبيبة المطرية"

تنظر محكمة جنح مستأنف المطرية الاستئناف المقدم من 3 إداريين بمستشفى المطرية على حكم حبسهم بقضية وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء.

وقضت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية بمعاقبة 3 إداريين بمستشفى المطرية بالحبس 5 سنوات بتهمة الإهمال والتقصير ما تسبب في وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء، وبرأت متهمة.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، مما نتج عنه وفاة طبيبة.

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