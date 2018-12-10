القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
مصر
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:50 ص

الإحصاء: 0.7% تراجعًا في معدل التضخم الشهري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2429843

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية عن شهر نوفمبر 2018 إلى 309.1، مقابل 395.8 عن شهر أكتوبر من نفس العام، بانخفاض قدره 0.7%، بينما تراجع معدل التضخم عن شهر نوفمبر 2018 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 15.6%.

وعلى مستوى الحضر، تراجع معدل التضخم الشهري عن شهر نوفمبر 2018 بنسبة 0.8%، نتيجة انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 299.1، كما تراجع معدل التضخم على أساس سنوي بنسبة 15.7%.

وفي الريف، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين انخفاضا إلى 321، بنسبة تغير عن شهر أكتوبر 2018، 0.6%، كما بلغت نسبة التغير عن شهر نوفمبر 2017، 15.5%.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ يومين

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 4 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 4 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 4 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 4 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 10/ 12/ 2018

مارلبورو.. أول شركة تبغ تستثمر فى الحشيش

اليوم.. بدء حجز تذاكر حفلى عمر خيرت بالأوبرا

هل هتفت "السترات الصفراء" فعلا باسم ترامب؟

ads
الأكثر قراءة

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

مارلبورو.. أول شركة تبغ تستثمر فى الحشيش

اليوم.. الحكم فى استئناف بوسى على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد

أقدم سجين بعد الإفراج عنه: أحلم بالزواج من عشرينية والتجارة فى الأسماك

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

مارلبورو.. أول شركة تبغ تستثمر فى الحشيش

اليوم.. الحكم فى استئناف بوسى على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد

أقدم سجين بعد الإفراج عنه: أحلم بالزواج من عشرينية والتجارة فى الأسماك

كشكول

«أمهات مصر»: «أبلكيشن» المدارس الخاصة «سبوبة»

التعليم: منع أقارب الطلاب وأصحاب الجزاءات من وضع أسئلة الامتحانات

طلاب جامعة طنطا في زيارة لأنفاق شمال الإسماعيلية الجديدة

شريعة وقانون "طنطا" تمنح طالب من متحدى الإعاقة كرسى متحرك

تدريب طلاب جامعة الأزهر على نظام إمتحان القرأن الكريم الجديد

الأمصار

إيطاليا تنظم لقاء جديدا بين حفتر والسراج

قاضي فلسطين: إفشال مشروع "دولة غزة" ضرورة

"السلطانة هويام" ترقص في مصر "فيديو"

بحضور قادة مجلس التعاون.. الملك سلمان يرقص "فيديو"

الإمارات: قمة الرياض دحضت مزاعم المشككين حول مجلس التعاون

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

كيف تختار الأفلام اليابانية لمشاهدتها في المنزل

مارلبورو.. أول شركة تبغ تستثمر فى الحشيش

مايا السورية تستبدل "المعلبات الفارغة" بأطراف اصطناعية

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

الدماغ تستجيب بسرعة أكبر للأصوات العدوانية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎