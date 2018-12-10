الإحصاء: 0.7% تراجعًا في معدل التضخم الشهري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية عن شهر نوفمبر 2018 إلى 309.1، مقابل 395.8 عن شهر أكتوبر من نفس العام، بانخفاض قدره 0.7%، بينما تراجع معدل التضخم عن شهر نوفمبر 2018 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 15.6%.
وعلى مستوى الحضر، تراجع معدل التضخم الشهري عن شهر نوفمبر 2018 بنسبة 0.8%، نتيجة انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 299.1، كما تراجع معدل التضخم على أساس سنوي بنسبة 15.7%.
وفي الريف، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين انخفاضا إلى 321، بنسبة تغير عن شهر أكتوبر 2018، 0.6%، كما بلغت نسبة التغير عن شهر نوفمبر 2017، 15.5%.