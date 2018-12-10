تحالف الفتح يدعو للاهتمام بمنتسبي الحشد الشعبي في العراق

بمناسبة الذكرى الأولى للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي بالعراق، دعا تحالف الفتح، اليوم الاثنين، إلى ضرورة الاهتمام بمنتسبي الحشد الشعبي.



ووصف أحمد الاسدي الناطق الرسمي باسم تحالف الفتح، الحشد، بأنهم صناع النصر وأبناء المرجعية، مهنأ الشعب العراقي والقوات المسلحة بكافة صفوفها.



وقال الاسدي وفق السومرية نيوز، "لقد تحقق في هذا اليوم الأغر حلم الملايين في الانتصار على منظومة التطرف والتكفير الداعشي واستعادة التراب الوطني وتبديد خرافة التنظيم الذي لا يقهر".