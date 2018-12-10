كيف تختار الأفلام اليابانية لمشاهدتها في المنزل

فرضت الأفلام اليابانية نفسها على ساحة السينما العالمية، حيث تميزت بقدرتها على تقديم محتوى مختلف ومتميز للجمهور على عكس نمط الأفلام الغربية والأمريكية التي يتشابه محتواها بشكل كبير.



فإذا أردت كسر النمط السائد للأفلام، فستجد غايتك في أفلام اليابان التي تمتاز بالغرابة المختلطة بالواقعية المتقنة إلى حد كبير، إلا أن هناك من يفشل في الوصول إلى تلك الأفلام أو التعرف على أسمائها في ظل انتشار العديد من المواقع التي تصيب روادها بالحيرة.



بداية تعد السينما اليابانية من أقدم السينمات الموجودة في العالم، إلا أن الدمار الذي تعرضت له اليابان خلال الحرب العالمية الثانية قضت على جودة الأفلام المقدمة، لكنها إنها سعت إلى تخطي تلك الأزمة وعادت بقوة في القرن الحادي والعشرين وتمكنت من إثبات ذاتها عام 2009 من خلال تواجدها ضمن قائمة الأربعة الأوائل في إنتاج الأفلام، وفي عام 2011 قدمت أكثر من أربعمائة فيلم تركوا بصمتهم في السينما العالمية.



وتتميز السينما اليابانية بواقعيتها لكونها تمتلك قسم من السينما الخاص بها تابع للأساطير والأشياء القديمة، فهي بمثابة عملة نادرة سينمائيًا لوجود بعض المؤثرات البصرية الحديثة بخلاف الموهبة الفطرية، فالأفلام اليابانية المتواجدة على الساحة لها أسس فريدة لا يمكن العثور عليها في السينما الأمريكية، إذ إنها لا تنتمي لنوعية واحدة فقط من الأفلام بل أن هناك أكثر من نوع تركوا بصمتهم.



ومن خلال السطور التالية نعرض بعض الأفلام الكلاسيكية التي سيكون من الصعب الوصول إليها، ومن ضمن هذه الأفلام: كأفلام الـ " جيدايغيكي، الياكوزا، أنيمشن، التاريخية المميزة".



1- أفلام جيدايغيكي:

هذه النوعية من أكثر الأفلام اليابانية المُنتشرة، فهي دائمًا ما تتحدث عن فترة ايدو التي تناقش هوية اليابان القديم، والتي بدأت في القرن السابع عشر وانتهت بالقرن التاسع عشر، ومن أشهر أفلامها الملحمي الساموراي السبعة.



2- أفلام الياكوزا:

تندرج تحتها أفلام العصابات الشهيرة والتي تدور حول المافيا والعالم السفلي، وتلك الأفلام لا تُشاهد بكثافة في اليابان فقط، وإنما في العالم بأكمله، إذ أن الإنسان بطبيعته يُحبذ التعرف على الأشياء التي تدور في الخفاء وزاد إنتاج هذه النوعية مع نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحالي.



3- أنيمشن اليابان:

حققت الأفلام التابعة للرسوم المتحركة والتي ظهرت في نهاية القرن الماضي نجاح ساحق لا مثيل له، وعلى رأسها سلسلة المحقق كونان وغيرها من مجموعة أفلام أنيمشن حُفرت في ذاكرة الأطفال، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى تقوم بدبلجتها إلى لغتها لجودتها.



4- أفلام مميزة تاريخيًا:

عندما نتحدث عن أفلام يابانية مُعينة ونصفها بالأفلام الهامة فهذا لا يعني أن بقية الأفلام ليست بنفس القدر من الأهمية، وإنما فقط حظيت هذه الأفلام بشهرة وانتشار واسع على مستوى العالم بأكمله، ومن ضمن هذه الأفلام...



فيلم بعد الحياة 1998، والذي يعد نقلة في سينما الخيال العلمي داخل اليابان لتطرقه الحياة بعد الموت وكيف يمكن لأي شخص الاحتفاظ بذكرياته في العالم الآخر، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت تجسيده في هوليود عام 2009.



ومن ضمن مجموعة الأفلام اليابانية، فيلم الساموراي السبعة 1953، الذي أطلق عليه أيقونة السينما وليست في اليابان فقط وإنما في العالم بأكمله، حيث أن الفيلم تطرق إلى مجموعة من قطاع الطرق معتادون على مهاجمة قرية صغيرة، وفي وقت من الأوقات يُقرر كبير القرية اللجوء إلى شخص منهم يعيش في المدينة ويعرف كيفية التعامل مع المجرمين، وينجح هذا الشخص في تكوين الفريق الخاص به من الرفاق المُجرمين ويُعلم قريته كيفية الدفاع عن نفسه حتى يتمكنون في النهاية من هزيمة قطاع الطرق.



يدخل فيلم ألعاب نارية 1997، ضمن قائمة طويلة تضم أفلام يابانية عظيمة، ومع انتشار الفيلم أصبحت الكلمة متداولة في حياتنا بشكل طبيعي، ويدور الفيلم حول مُحقق مُتخصص يعمل في مجال الجرائم، وفي حادثة من الحوادث تتعرض زميلته للقتل ويتقاعد هو مُتأثرًا بالواقعة، إلا أن الأحداث لا تتوقف عند ذلك الحد، فزوجته مُصابة بسرطان الدم وهو لا يمتلك من المال ما يكفي لعلاجها، ولذلك سيضطر إلى الدخول لمجال لم يكن أبدًا يُفكر في الدخول فيه، وهكذا تستمر أحداث الفيلم في تصاعد مليء بالصراعات النفسية.



يعد فيلم قبر اليراعات 1988، من أنجح أجزاء مجموعة الأفلام اليابانية التي دخلت في طريق الرسوم المتحركة أو أنيمشن، فالفيلم يتحدث عن شاب وشقيقته الصغيرة خلال الحرب العالمية الثانية وكيف أن هذا الشاب حاول جاهدًا حماية شقيقته وعزلها تمامًا عن الحرب، والفيلم حقق نجاحًا يفوق بكثير فكرة كونه مجرد فيلم أنيمشن عادي، فقد تمكن من دخول قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ اليابان كما أنه حقق نجاحًا جماهيريًا بلغ الترجمة بكل لغات العالم وكذلك الدخول في عمليات دبلجة لأكثر من لغة.



حضر الخيال العلمي بقوة مع مطلع القرن العشرين من خلال فيلم الفضاء 2012، ويعد هذا الفيلم ملحمي بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، وقد كان لحظة صدوره متصدرًا لشباك الإيرادات في اليابان، أيضًا تمكن من دغدغة المشاعر بصورة ممتعة وإظهار جانب التعاطف مع الشقيقين وحلمهما في الوصول للفضاء، فإذا كنت لم تشاهد هذا الفيلم بعد فأنت لا تعرف أي شيء عن عظمة التمثيل في اليابان.