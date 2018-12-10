الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 13 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 13 20

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 08 19

سيوة 09 20

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 21

السويس 14 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 13 21

نخل 04 18

نويبع 16 22

طابا 13 21

كاترين 03 13

الطور 12 22

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 15 23

مرسى علم 14 22

الفيوم 12 19

بني سويف 12 19

المنيا 08 20

أسيوط 07 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 08 20

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 22