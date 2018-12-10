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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:04 ص

الليلة.. ابتهالات وأناشيد دينية لـ"سلطان العارفين" بساقية الصاوى

الليلة.. ابتهالات
نرمين مقبل
dostor.org/2429828

تستعد فرقة سلطان العارفين بقيادة المنشد أحمد سليمان، لإحياء حفل انشاد ديني، اليوم الإثنين، على مسرح النهر، بساقية عبد المنعم الصاوي.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل، فى تمام الثامنة مساء، ويقدم خلاله "سليمان" باقة من الابتهالات والاناشيد الدينية.

يذكر أن فرقة سلطان العارفين عام 1982م بقيادة المنشد والملحن أحمد سليمان للأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية فى الجمهورية العربية السورية، ونالت ترخيصًا بذلك من الجهات المختصة عام 1982.

كما شاركت فى إحياء الحفلات الخاصة والعامة داخل وخارج القطر العربى السوري وفى مهرجانات خارجية، وتتألف هذه الفرقة عند تأسيسها من 9 أفراد بين كورال وإيقاعيين وقد نالت عدة جوائز بذلك.

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