مارلبورو.. أول شركة تبغ تستثمر فى الحشيش

أعلنت المجموعة الأميركية "ألتريا" مالكة علامة رعاة البقر عن عرض بقيمة 1.8 مليار دولار للاستحواذ على 45% من المنتج الكندي كرونوس لتصبح بذلك أول شركة تبغ تستهويها سوق الماريغوانا المربحة حسب اعتقادها.



وفي خبر لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أنجز صاحب مارلبورو الخطوة الصغيرة الفاصلة بين السيجارة و"اللفة"، وذلك بإعلان شركة ألتريا أول رغبتها في الاستحواذ على حصة بنسبة 45% في شركة كرونوس الكندية.



وتبدو "ألتريا" حريصة على إيجاد فرصة جديدة للنمو في مواجهة انخفاض استهلاك التبغ والشكوك المحيطة بمستقبله لتستولي عن طريق شركة القنب على نسبة من الشركة الكندية التي لا تتجاوز مبيعاتها ثلاثة ملايين دولار.



وكانت شركات بيع الكحول قد مهدت الطريق في هذا المجال، إذ دفع مالك شركة كورونا للبيرة ما يقارب أربعة مليارات دولار للدخول في رأس مال الشركة الكندية "كانوبي غروث" والحصول على نسبة 38% منها.