القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
منوعات
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:27 ص

مارلبورو.. أول شركة تبغ تستثمر فى الحشيش

مارلبورو.. أول شركة
وكالات
dostor.org/2429826

أعلنت المجموعة الأميركية "ألتريا" مالكة علامة رعاة البقر عن عرض بقيمة 1.8 مليار دولار للاستحواذ على 45% من المنتج الكندي كرونوس لتصبح بذلك أول شركة تبغ تستهويها سوق الماريغوانا المربحة حسب اعتقادها.

وفي خبر لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أنجز صاحب مارلبورو الخطوة الصغيرة الفاصلة بين السيجارة و"اللفة"، وذلك بإعلان شركة ألتريا أول رغبتها في الاستحواذ على حصة بنسبة 45% في شركة كرونوس الكندية.

وتبدو "ألتريا" حريصة على إيجاد فرصة جديدة للنمو في مواجهة انخفاض استهلاك التبغ والشكوك المحيطة بمستقبله لتستولي عن طريق شركة القنب على نسبة من الشركة الكندية التي لا تتجاوز مبيعاتها ثلاثة ملايين دولار.

وكانت شركات بيع الكحول قد مهدت الطريق في هذا المجال، إذ دفع مالك شركة كورونا للبيرة ما يقارب أربعة مليارات دولار للدخول في رأس مال الشركة الكندية "كانوبي غروث" والحصول على نسبة 38% منها.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهرين

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أكثر من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أكثر من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

الآن

وزير الخارجية الإماراتي يصل مطار القاهرة

الباز يدعو المصريين للتبرع لمستشفى "أبو الريش" (فيديو)

إصابة 7 إسرائيليين في إطلاق نار برام الله والاحتلال يلاحق المنفذ

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم مفاجئ على مطار دمشق

ads
الأكثر قراءة

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

أقدم سجين بعد الإفراج عنه: أحلم بالزواج من عشرينية والتجارة فى الأسماك

إدارة الزمالك ترفض «أجانب الدورى» والبكرى يطلب حسم انضمامه إلى الفريق

الباز يجدد تحديه للأجير محمد ناصر: لو كنت إعلاميًا حرًا فلتفعل واحدًا من هذه الأربعة

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

أقدم سجين بعد الإفراج عنه: أحلم بالزواج من عشرينية والتجارة فى الأسماك

إدارة الزمالك ترفض «أجانب الدورى» والبكرى يطلب حسم انضمامه إلى الفريق

الباز يجدد تحديه للأجير محمد ناصر: لو كنت إعلاميًا حرًا فلتفعل واحدًا من هذه الأربعة

كشكول

طلاب جامعة طنطا في زيارة لأنفاق شمال الإسماعيلية الجديدة

شريعة وقانون "طنطا" تمنح طالب من متحدى الإعاقة كرسى متحرك

تدريب طلاب جامعة الأزهر على نظام إمتحان القرأن الكريم الجديد

إنطلاق تصفيات النهائيات لبطولة كأس العميد بجامعة الأزهر

إجراء قرعة كنترولى الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بأسوان الأزهرية

الأمصار

قاضي فلسطين: إفشال مشروع "دولة غزة" ضرورة

"السلطانة هويام" ترقص في مصر "فيديو"

بحضور قادة مجلس التعاون.. الملك سلمان يرقص "فيديو"

الإمارات: قمة الرياض دحضت مزاعم المشككين حول مجلس التعاون

"قمة الخليج" تؤكد تأييدها للشعب الفلسطيني في إقامة دولته

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

مارلبورو.. أول شركة تبغ تستثمر فى الحشيش

مايا السورية تستبدل "المعلبات الفارغة" بأطراف اصطناعية

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

الصحة

5 وصفات طبيعية لعلاج انتفاخ العينين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎