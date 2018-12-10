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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:02 ص

اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية"

اليوم.. محاكمة 5
عادل عبد العال
dostor.org/2429812

تستكمل الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية اكتوبر الإرهابية".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.

كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 20 سبتمبر 2014، بالإعدام بحق كل من: "محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش، وليد حافظ مهران عبد الرحمن، 34 سنة، عاطل، محمد أحمد حسن عبده، 27 سنة، عامل، أحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير، 33 سنة، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، 35 سنة، مسئول تطبيقات نظم معلومات".

كما قضت بالسجن المؤبد عن ذات القضية على كل من: محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع" 21 سنة سائق، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم، 21 سنة، طالب، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.

وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العام إلى المتهمين؛ ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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