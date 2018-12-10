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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:03 ص

اليوم.. بدء حجز تذاكر حفلى عمر خيرت بالأوبرا

عمر خيرت
عمر خيرت
نرمين مقبل
dostor.org/2429811

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بدء حجز تذاكر حفلي الموسيقار العالمي عمر خيرت المقرّر إقامتهما يومي الإثنين والثلاثاء 17 و18 ديسمبر المقبل، بدءً من اليوم الإثنين، من خلال نظام الحجز الإلكتروني الخاص بالدار.

ومن المقرر أن تنقسم تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 600 جنيه، والثانية بـ400 جنيه، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه.

وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلاته على المسارح الخاصة، ما يسبب تكدس الجمهور وتكالبه على حضور الحفل بدار الأوبرا.

ومن المقر أن يبدأ الحفلين فى تمام الثامنة مساءً، ويقدم خلالها "خيرت" باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية المميزة، التي يتفاعل معها الحضور منها "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة"، وغيرها.

يذكر أن عمر خيرت، أحيا مؤخرًا عدة حفلات "كاملة العدد"، آخرها حفلين على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وآخر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر "الموسيقى العربية" الـ27، وحفل على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، بالإضافة لحفل افتتاح الفرع الجديد لساقية الصاوي بالبروج في مدينة الشروق.

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