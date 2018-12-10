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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:45 ص

اليوم.. الحكم فى استئناف بوسى على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد

بوسي
بوسي
حسام التمساح
dostor.org/2429807

تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، الحكم في الاستئناف المقدم من المطربه بوسي في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد لصالح طليقها.

كانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس المطربة بوسي 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات، دون رصيد، في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

يذكر أن المطربة بوسي، كان صدر ضدها حكما قضائيا من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، في القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها في القضيتين.

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