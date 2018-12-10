القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:34 ص

اليوم.. بعثة الترجى التونسى تسافر إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة العالم للأندية

اليوم.. بعثة الترجى
وكالات
dostor.org/2429804

أنهى فريق الترجي التونسي أمس الأحد استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات، بفوز ودي ضد فريق مستقبل سكرة الناشط بدوري الهواة بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي الترجي المهاجمين بلال الماجري وطه ياسين الخنيسي في المباراة التي أجريت دون حضور الجماهير في ملعب المنزه بالعاصمة.

وتتجه بعثة الفريق المتوج بلقب دوري أبطال افريقيا اليوم الإثنين إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وضمت قائمة لاعبي الترجي المشاركة في البطولة 23 لاعبًا يغيب عنها بالخصوص اللاعبين محمد علي اليعقوبي ومحمد علي الصغير بداعي الإصابة.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: معز بن شريفية، رامي الجريدي، علي الجمل.

وفي الدفاع: خليل شمام، سامح الدربالي، شمس الدين الذوادي، علي المشاني، أيمن محمود، ايهاب مباركي، أيمن بن محمد، حسين الربيع.

وفي وسط الملعب: محمد أمين المسكيني، فوسيني كوليبالي، فرانك كوم، غيلان الشعلالي، سعد بقير، محمد علي بن رمضان، آدم الرجايبي وفي الهجوم: بلال الماجري، هيثم الجويني، أنيس البدري، يوسف البلايلي، طه ياسين الخنيسي.

ويلعب الترجي يوم 15 من الشهر الجاري في الدور الثاني مع الفائز من مباراة الدور الأول بين فريق العين الإماراتي وتيم ولنجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

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