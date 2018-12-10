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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:32 ص

السعودية ترمم حيًّا تاريخيًا بُنى فى العصر العباسى

السعودية ترمم حيًّا
السعودية ترمم حيًّا تاريخيًا بُنى فى العصر العباسى
وكالات
dostor.org/2429803

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأحد، حي الطريف في القسم التاريخي من مدينة الدرعية بمنطقة الرياض، في أول إحياء مادي لذكرى باني الحي في القرن الخامس عشر الميلادي، مانع المريدي، الذي يعد أقدم الأجداد المعروفين لأسرة آل سعود الحاكمة.

ويعد مانع بن ربيعة بن درع المريدي، الجد الأقدم المعروف للعائلة الحاكمة في السعودية، إذ أقام في العام 1446 ميلادي، في قرية الدرعية الصغيرة، وبنى حي الطريف على ضفاف وادي حنيفة معلنًا قيام إمارة له هناك.

وأصبحت تلك الإمارة التي تزامنت مع وجود حكم رمزي للخليفة العباسي مع تركز السلطة في يد سلاطين المماليك، أصبحت نواة انطلقت منها الدولة السعودية الأولى في القرن الثامن عشر والثانية في القرن التاسع عشر والثالثة والحالية في القرن العشرين.

واصطحب الملك سلمان، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والعاهل البحريني الملك حمد بن خليفة، ومسؤولين سعوديين وخليجيين آخرين، إلى الحي، وتم تدشينه رسميًا بعد سنوات من العمل لتحويل الحي لمعلم سياحي وتراثي.

وسلط تدشين الحي، الضوء على اسم مانع المريدي، كأول مؤسس للدولة السعودية، بعدما ظل اسم الدولة السعودية مرتبطًا بالأمير محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان، مؤسس الدولة السعودية الأولى التي تأسست في الدرعية عام 1744 ميلادي قبل أن تسقط في العام 1818 على يد جيوش الدولة العثمانية.

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