الجزائرى إسلام سليمانى لا يجد مكانًا فى فناربخشه وليستر سيتى يرفض عودته

أشارت تقارير صحيفة إلى أن فناربخشه التركي يريد إنهاء إعارته القصيرة للمهاجم الجزائري إسلام سليماني، لكن المثير في الأمر أن ناديه ليستر سيتي الإنجليزي يرفض إعادته.



ويأمل العملاق التركي في التخلص من المهاجم البالغ عمره 30 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبلة، لكن ليستر رفض عودة لاعب سبورتنج لشبونة السابق.



وسجل "سليماني" ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم بينها هدفان في مباراة واحدة وكانت خلال الفوز بهدفين نظيفين على سبارتاك ترنافا السلوفاكي المتواضع في الدوري الأوروبي.



وذكرت صحفية "صن" البريطانية أن سليماني حصل على أربع بطاقات صفراء وطُرد مرة واحدة في بداية متواضعة مع فناربخشه.



وتعاقد ليستر سيتي مع سليماني مقابل 29 مليون جنيه استرليني عقب فوزه بلقب الدوري موسم 2015-2016 حتى ينافس جيمي فاردي مهاجم الفريق، ومع ذلك شارك في 35 مباراة فقط في الدوري وسجل ثمانية أهداف.