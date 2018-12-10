سبورتينج لشبونة يقسو على أفيس برباعية فى الدورى البرتغالى

اكتسح سبورتينج لشبونة ضيفه ديسبورتيفو أفيس 4 1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة الثانية عشر من الدوري البرتغالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل ناسيونال ماديرا مع بوافيستا سلبيا وفوز فيتوريا جيماريش على ريو آفي 3 2 وفوز سانتا كلارا على موريرينسي 1 صفر.



وسجل أهداف سبورتينج لشبونة باس دوست (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40 والثاني في الدقيقة 48 ولويس ناني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعبد الله ديابي في الدقيقة 59، فيما سجل هدف أفيس الوحيد رودريجو ديفيندي في الدقيقة.17 ورفع لشبونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أفيس عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.



وفي مباراة ثانية، انتزع فريق سانتا كلارا فوزا صعبا من مضيفه موريرينسي 1 صفر ويدين سانتا كلارا بالفضل في هذا الفوز للاعبه زي مانويل، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.



ورفع سانتا كلارا رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد موريرينسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.



وفي مباراة ثالثة، فشل فريقا ناسيونال ماديرا وبوافيستا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليتعادلا سلبيا وليحصد كل منهما نقطة.



ورفع ناسيونال ماديرا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع بوافيستا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر.



وفي مباراة رابعة، فاز فيتوريا جمياريش على ضيفه ريو آفي 3 .2 وسجل أهداف فيتوريا جيماريش أندري أندري (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 17 و43 وبيدرو هينريكي في الدقيقة 87، فيما سجل هدفي ريو آفي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وجابريال دي سوزا في

الدقيقة 53 ورفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ريو آفي عند 18 نقطة في المركز السادس.