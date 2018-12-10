القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
الكابتن
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:07 ص

سبورتينج لشبونة يقسو على أفيس برباعية فى الدورى البرتغالى

سبورتينج لشبونة يقسو
وكالات
dostor.org/2429795

اكتسح سبورتينج لشبونة ضيفه ديسبورتيفو أفيس 4 1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة الثانية عشر من الدوري البرتغالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل ناسيونال ماديرا مع بوافيستا سلبيا وفوز فيتوريا جيماريش على ريو آفي 3 2 وفوز سانتا كلارا على موريرينسي 1 صفر.

وسجل أهداف سبورتينج لشبونة باس دوست (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40 والثاني في الدقيقة 48 ولويس ناني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعبد الله ديابي في الدقيقة 59، فيما سجل هدف أفيس الوحيد رودريجو ديفيندي في الدقيقة.17 ورفع لشبونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أفيس عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية، انتزع فريق سانتا كلارا فوزا صعبا من مضيفه موريرينسي 1 صفر ويدين سانتا كلارا بالفضل في هذا الفوز للاعبه زي مانويل، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

ورفع سانتا كلارا رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد موريرينسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثالثة، فشل فريقا ناسيونال ماديرا وبوافيستا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليتعادلا سلبيا وليحصد كل منهما نقطة.

ورفع ناسيونال ماديرا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع بوافيستا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة رابعة، فاز فيتوريا جمياريش على ضيفه ريو آفي 3 .2 وسجل أهداف فيتوريا جيماريش أندري أندري (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 17 و43 وبيدرو هينريكي في الدقيقة 87، فيما سجل هدفي ريو آفي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وجابريال دي سوزا في
الدقيقة 53 ورفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ريو آفي عند 18 نقطة في المركز السادس.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)

منذ حوالي 13 ساعة

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)

منذ يوم

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف

منذ يوم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار

الآن

ضحية «سفاح البنات» بالسويس: خلافات وراء تحريض المتهمة على طعنى

أسرة محمود المختفي بالسعودية: «نريده حتى لو ميت»

أقدم سجين بعد الإفراج عنه: أحلم بالزواج من عشرينية والتجارة فى الأسماك

تحقيقات النيابة: هياج عصبي وراء مجزرة عزبة علام بالبحيرة

ads
الأكثر قراءة

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

يلا شوت .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر (كأس ليبرتادوريس)

أقدم سجين بعد الإفراج عنه: أحلم بالزواج من عشرينية والتجارة فى الأسماك

الباز يجدد تحديه للأجير محمد ناصر: لو كنت إعلاميًا حرًا فلتفعل واحدًا من هذه الأربعة

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

يلا شوت .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر (كأس ليبرتادوريس)

أقدم سجين بعد الإفراج عنه: أحلم بالزواج من عشرينية والتجارة فى الأسماك

الباز يجدد تحديه للأجير محمد ناصر: لو كنت إعلاميًا حرًا فلتفعل واحدًا من هذه الأربعة

كشكول

طلاب جامعة طنطا في زيارة لأنفاق شمال الإسماعيلية الجديدة

شريعة وقانون "طنطا" تمنح طالب من متحدى الإعاقة كرسى متحرك

تدريب طلاب جامعة الأزهر على نظام إمتحان القرأن الكريم الجديد

إنطلاق تصفيات النهائيات لبطولة كأس العميد بجامعة الأزهر

إجراء قرعة كنترولى الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بأسوان الأزهرية

الأمصار

قاضي فلسطين: إفشال مشروع "دولة غزة" ضرورة

"السلطانة هويام" ترقص في مصر "فيديو"

بحضور قادة مجلس التعاون.. الملك سلمان يرقص "فيديو"

الإمارات: قمة الرياض دحضت مزاعم المشككين حول مجلس التعاون

"قمة الخليج" تؤكد تأييدها للشعب الفلسطيني في إقامة دولته

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

5 فوائد تتعلمها أثناء السفر

شكل أصابع يديك دليل خيانتك

مباريات
الصحة

5 وصفات طبيعية لعلاج انتفاخ العينين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎