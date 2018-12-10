الترجى يفتتح موسم الانتقالات بضم الجزائرى الطيب المزيانى

افتتح الترجي التونسي بطل افريقيا، فترة الانتقالات الشتوية بضم اللاعب الجزائري الطيب المزياني القادم من فريق بارادو الجزائري.



وأعلن الترجي على صفحته الرسمية أمس الأحد بأن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما وقع عقدا مدته ثلاث سنوات ونصف، ليكون بذلك أولى صفقات النادي في موسم الانتقالات الشتوية هذا العام.



وأوضح الترجي بأن الصفقة تمثل بداية تعاون بين الفريقين ستدعم أكثر في المستقبل القريب.



وسينضم المزياني إلى مواطنه الجزائري يوسف البلايلي في خط هجوم الترجي.