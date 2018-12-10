ميلانو يتعادل مع تورينو فى مئوية دوناروما الكاملة

خاض جيانلويجي دوناروما مباراته الكاملة رقم 100 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وتعرض مدرب تورينو والتر ماتساري للطرد للمرة الثالثة هذا الموسم خلال تعادل الفريقين بدون أهداف أمس الأحد.



وتصدى دوناروما، البالغ من العمر 19 عامًا، لمحاولتين بشكل رائع في الشوط الأول عبر إياجو فالكي من ضربة رأس من مسافة قريبة وأندريا بيلوتي بتسديدة مخادعة.



وشارك دوناروما في 121 مباراة متتالية في الدوري مع ميلانو وخاض 90 دقيقة كاملة في كل مباراة منذ التعادل بدون أهداف مع كييفو في مارس 2016.



وفي المقابل تعرض ماتساري للطرد في الدقيقة 90 للاعتراض بغضب على قرار للحكم في ثاني مباراة له بعد العودة للعمل بعدما أمره الأطباء بالراحة.



وقال "تورينو"، في وقت سابق، إن ماتساري مدرب نابولي وإنترناسيونالي وواتفورد السابق أصيب بمرض مفاجئ خلال حصة تدريبية الشهر الماضي.



وكاد باتريك كوتروني يسجل لميلانو في وقت متأخر لكنه سدد بعيدًا عن المرمى ويبقى ميلانو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يحل تورينو في المركز السادس.