شاهد.. البرومو الرسمى للموسم الأخير من مسلسل "Game of thrones"

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل العالمي "Game of thrones" البرومو الرسمي للموسم الأخير منه بعد نجاح السبع مواسم الماضيين، ومن المقرر انطلاق أولى حلقاته خلال مطلع شهر إبريل المقبل.



و"Game of thrones" بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمي الدرامية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية.



وتدور أحداثه حول قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.