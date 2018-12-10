التحالف يصدر تصاريح لدخول سفن إلى موانئ اليمن

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن إصدار 17 تصريحا لسفن متوجهة لموانئ البلاد وعلى متنها مواد غذائية ومشتقات نفطية.



وأوضح التحالف أن التصاريح التي جرى إصدارها تشمل 11 تصريحا جويا، و17 تصريحا بحريا، إضافة إلى 10 تصاريح برية، و115 تصريحا لحماية القوافل.



وبحسب الأرقام التي قدمها التحالف العربي، وصل إجمالي عدد التصاريح التي تم تقديمها 153 خلال 72 ساعة.



في غضون ذلك، ما زالت ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن للموانىء لتفريغ حمولتها، وقوات التحالف تجدد التصاريح، ومدة الانتظار 32 يوما.