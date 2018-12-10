القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الأبراج اليوم
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:12 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 10/ 12/ 2018

حظك اليوم.. جميع
شيماء دهب
dostor.org/2429758

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر، 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: بالرغم من معاكسة القمر من برج الجدي إلا أنه سوف يرطب الزملاء الأجواء المهنية اليوم ويسود بينكم جو ودود افتقدتموه منذ مدة بسبب غيرة بعضهم.
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.

الثور
مهنيًا: يساهم الحظ في تحقيق أمنياتك ويشير إلى تسهيلات كبيرة وإلى حماية في بعض الأحيان وتحصل على دعم خارجي وتحرك تضامني وتمويل وعقود.
عاطفيًا: ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة.
صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق.

الجوزاء
مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويفتح بعض الطرقات المسدودة، فتتحسّن الأوضاع وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور.
عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود إليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.
صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط.

السرطان
مهنيًا: تتركّز اهتماماتك على الشؤون الماليّة، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا من يصارع خياله.
عاطفيًا: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية.
صحيًا: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة.

الأسد
مهنيًا: عالج المشاكل التي تواجهك ابتداءً من هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم.‏
عاطفيًا: لا تكن حادّ الطباع وشرسًا أو حتى غير مبال في علاقتك مع الحبيب، بل تفهّم احتياجاته ومخاوفه.
صحيًا: كن أكثر دبلوماسية في تعاملك مع المحيطين بك وتحاشَ ما يثير أعصابك.‏

العذراء
مهنيًا: احترس من بعض الزملاء الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لكي يبعدوك عن منافستهم.
عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يمكن أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية.
صحيًا: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك.

الميزان
مهنيًا: يسهل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعل مقاربتك للناس والمفاوضات أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيدًا عن ضجيج الزملاء.
عاطفيًا: تنشط عاطفيًا وتلتقي شخصًا في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبته، وربما تتوطد علاقته به نحو الأفضل.
صحيًا: تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح.

العقرب
مهنيًا: تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجهه من مصاعب وعراقيل لم تكن في الحسبان إطلاقًا.
عاطفيًا: تكثر المناسبات والدعوات اليوم، وجاذبيتك وتألقك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق الشريك بك.
صحيًا: الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.

القوس
مهنيًا: تنهال عليك العروض والفرص المهمة، فاستغلها لتمتين موقعك ومكانتك في العمل وخصوصًا لدى أرباب العمل.
عاطفيًا: يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات التي قد تجتاحكما.
صحيًا: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة لتتخلص من البدانة.

الجدي
مهنيًا: تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من دون تردد.
عاطفيًا: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.
صحيًا: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها.

الدلو
مهنيًا: فكّر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، غامر بعض الشيء الحظ قد يكون حليفك نوعًا ما.
عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسيًا.
صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك.

الحوت
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا جديدة واحتفالًا ودعوات جيدة قد تبصر النور، وحاول أن تواجه الأحداث بشجاعة، وتجنّب اتخاذ القرارات.
عاطفيًا: تبحث هذا اليوم عن المتعة واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء.
صحيًا: بعض الرياضات الشتوية تنفعك، وتساعد على التخلص من بعض آلام الكتفين والعنق.

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