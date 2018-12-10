حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 10/ 12/ 2018

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر، 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: بالرغم من معاكسة القمر من برج الجدي إلا أنه سوف يرطب الزملاء الأجواء المهنية اليوم ويسود بينكم جو ودود افتقدتموه منذ مدة بسبب غيرة بعضهم.

عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.

صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.



الثور

مهنيًا: يساهم الحظ في تحقيق أمنياتك ويشير إلى تسهيلات كبيرة وإلى حماية في بعض الأحيان وتحصل على دعم خارجي وتحرك تضامني وتمويل وعقود.

عاطفيًا: ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة.

صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق.



الجوزاء

مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويفتح بعض الطرقات المسدودة، فتتحسّن الأوضاع وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور.

عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود إليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.

صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط.



السرطان

مهنيًا: تتركّز اهتماماتك على الشؤون الماليّة، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا من يصارع خياله.

عاطفيًا: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية.

صحيًا: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة.



الأسد

مهنيًا: عالج المشاكل التي تواجهك ابتداءً من هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم.‏

عاطفيًا: لا تكن حادّ الطباع وشرسًا أو حتى غير مبال في علاقتك مع الحبيب، بل تفهّم احتياجاته ومخاوفه.

صحيًا: كن أكثر دبلوماسية في تعاملك مع المحيطين بك وتحاشَ ما يثير أعصابك.‏



العذراء

مهنيًا: احترس من بعض الزملاء الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لكي يبعدوك عن منافستهم.

عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يمكن أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية.

صحيًا: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك.



الميزان

مهنيًا: يسهل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعل مقاربتك للناس والمفاوضات أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيدًا عن ضجيج الزملاء.

عاطفيًا: تنشط عاطفيًا وتلتقي شخصًا في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبته، وربما تتوطد علاقته به نحو الأفضل.

صحيًا: تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح.



العقرب

مهنيًا: تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجهه من مصاعب وعراقيل لم تكن في الحسبان إطلاقًا.

عاطفيًا: تكثر المناسبات والدعوات اليوم، وجاذبيتك وتألقك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق الشريك بك.

صحيًا: الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.



القوس

مهنيًا: تنهال عليك العروض والفرص المهمة، فاستغلها لتمتين موقعك ومكانتك في العمل وخصوصًا لدى أرباب العمل.

عاطفيًا: يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات التي قد تجتاحكما.

صحيًا: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة لتتخلص من البدانة.



الجدي

مهنيًا: تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من دون تردد.

عاطفيًا: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

صحيًا: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها.



الدلو

مهنيًا: فكّر مليًا قبل القيام بأي مشروع مهني، غامر بعض الشيء الحظ قد يكون حليفك نوعًا ما.

عاطفيًا: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسيًا.

صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك.



الحوت

مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا جديدة واحتفالًا ودعوات جيدة قد تبصر النور، وحاول أن تواجه الأحداث بشجاعة، وتجنّب اتخاذ القرارات.

عاطفيًا: تبحث هذا اليوم عن المتعة واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء.

صحيًا: بعض الرياضات الشتوية تنفعك، وتساعد على التخلص من بعض آلام الكتفين والعنق.