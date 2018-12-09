Boca vs River | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر

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وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، فاجأ لاعبي الفريقين بإرسال ممثلين له لإجراء كشف منشطات مفاجئ، وذلك قبل موقعة "السوبر كلاسيكو".

وجرت العادة إجراء هذه الاختبارات المفاجئة قبل المواجهات الدولية الهامة.



