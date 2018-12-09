محافظ الدقهلية: ماس كهربائي وراء حريق مركب نيل المنصورة

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن ماسًا كهربائيا وراء حريق مركب عائم في المنصورة، مضيفًا أن المركب لا يعمل، وحصل صاحبه على موافقة الأمن الصناعي في 19 نوفمبر الماضي، ومنحه مهلة لمدة شهرين يتم خلالهما توفيق الأوضاع تمهيدًا لاستخراج تراخيص التشغيل إذا التزم بالمهلة المحددة ووفّق الأوضاع.



وطالب محافظ الدقهلية بضرورة مراجعة تراخيص التشغيل لجميع المراكب السياحية العاملة على نيل المنصورة، مشددًا على أهمية استيفاء هذه المراكب لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.



وشبّ حريق، مساء الأحد، في مركب سياحي أمام فيلا غيث بنطاق حي غرب المنصورة، وأسفر عن إصابة 4 من العاملين على المركب وأحد رجال الحماية المدنية، 34 عامًا، فيما استقبلت مستشفى الطوارئ الجامعي 4 مصابين جراء الحريق وتم عمل الإسعافات اللازمة وحجزهم لتلقي العلاج اللازم.