Superclásico | سوبر كلاسيكو | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر





وتاجلت المباراة من السبت الي الاحد بسبب هجوم جماهير ريفربليت علي حافلة بوكا جونيور لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، ما تسبب فى إصابة عدد من لاعبى الفريق، نقلوا إثرها إلى المستشفى، وتأجل اللقاء.





كلاسيكو الأرجنتين ويسمى أيضاً سوبر كلاسيكو و ديربي بوينس آيرس (بالإسبانية: Superclásico del fútbol argentino) و(بالإنجليزية: Superclásico) ،هي مباراة ديربي في رياضة كرة القدم تجمع بين قطبي الكرة في الأرجنتين ناديّ بوكا جونيورز وريفر بليت ،ويعتبر هذا الديربي من أهم ديربيات كرة القدم في العالم، يُطلق على هذا الكلاسيكو كذلك كلاسيكو الأغنياء والفقراء إذ يقع مقر نادي ريفر بليت في أحد احياء بوينس آيرس الغنية وهو ما أدى إلى أن يتهم أنصار نادي بوكا جونيورز نادي ريفر بليت بالنرجسيةوالطبقية.



