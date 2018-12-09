محمد حمودة عن احتجاجات باريس: هناك أيادي خارجية تعبث بفرنسا

علق الدكتور محمد حمودة، على احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس ، قائلًا: "هناك أيادي خارجية تعبث بفرنسا".

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذه الاحتجاجت جاءت من أطراف خارجية كرد على اتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء جيش أوروبي.

وأوضح أن ماريان لوبان زعيمة اليمين المتطرف، أكدت اليوم في تصريحات لها أن المحتجين ليسوا فرنسيين، وليسوا من أصحاب السترات الصفراء، ولكنهم مجرد حثالة.