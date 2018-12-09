محمد حمودة عن الفيديو الإباحي فوق الهرم: "دعاية إيجابية لمصر"

علق الدكتور محمد حمودة، على الفيديو الإباحي للسائح الدنماركي الذي تم تصويره على قمة الهرم، قائلًا إن هذا الشاب هو شخص أرعن وغير مسؤول وجاء إلى مصر للتنزه هو وخطيبته.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذا الفيلم، بعيدًا عن محتواه، يمثل دعاية إيجابية للسياحة المصرية، خاصة وأنه سيشاهده ملايين الأوروبيين، موضحا أن السائح الدنماركي لم يكن هدفه القيام بفعل إباحي إنه قصد الظهور أعلى قمة الهرم.

وتابع كان من الأفضل أن تخاطب الدولة سفارة الدنمارك لتوعية السياح، وأن تحل الأزمة بشكل دبلوماسي، لافتا إلى أن تركيا تسعى لخطف السياح من مصر.