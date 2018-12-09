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فن
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:02 م

تكريم صوفيا صادق في "الإسكندرية الدولي للأغنية"

صوفيا صادق
صوفيا صادق
نرمين مقبل
dostor.org/2429730

أعلنت إدارة مهرجان "الإسكندرية الدولي للأغنية"، برئاسة عوف همام، عن تكريم المطربة التونسية صوفيا صادق، خلال فعاليات الدورة الـ15 المقرر انطلاقها 15 ديسمبر الجاري، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

كما تم الاتفاق مع صوفيا لإحياء حفل الختام، المقرر إقامته على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، الجمعة الموافق 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة الفرقة المصرية "سينترا" وحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

في سياق متصل، من المقرر أن يتم تكريم مجموعة من المطربين الشباب منهم محمد الشرنوبي، ونسمة محجوب، إضافة إلى الموسيقار محمد سلطان، الشاعر عمر بطيشة، باعتبارهما من أهم الموسيقيين الذين أثروا عالم الأغنية بأعمالهم الهادفة، إضافة الى اسم الموسيقار الراحل طلال مداح، ويتسلمه قنصل المملكة العربية السعودية.

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