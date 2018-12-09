"حماس" تدعم عملية إطلاق النار في رام الله

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، دعمها ومباركتها عملية إطلاق النار التي استهدفت مجموعة من مستوطني الاحتلال في مدينة رام الله وأسفرت عن سقوط مصابين.



قالت حماس، في بيان اليوم: "إننا نثمّن عملية إطلاق النار المباركة، والتي تشير إلى حضور المقاومة في الضفة المحتلة رغم محاولات استئصالها المستمرة"، وذلك وفق وكالة شهاب الفلسطينية.



أضاف البيان: "كما تدلل العملية على قدرة المقاومة على إيلام العدو واختراق تحصيناته في أكثر مواقعه الأمنية حساسية".



وأصيب 7 مستوطنين في عملية إطلاق النار، مساء اليوم، قرب رام الله أحدهم حالته خطيرة، فيما تلاحق قوات الاحتلال منفذ الهجوم.