إزالة 53 حالة تعدِ وضبط 760 مخالفة مرافق بالمنيا

نجحت حملة أمنية لإزالة التعديات بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة في إزالة 53 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وضبط 760 مخالفة مرافق متنوعة.



كانت حملة ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق مدعومة بقوات الأمن برئاسة العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي وبإشراف اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا قد تمكنت من إزالة 53 حالة تعدِ علي الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة في إطار الحملات التي تتم تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.



كما نجحت شرطة المرافق بالمحافظة بإشراف العقيد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية في ضبط 760 مخالفة متنوعة.