رضا عطية:الذات في ديوان الأشعري مغتربة وقلقة

قال الدكتور رضا عطية، إن الذات الشاعرة تبدو في حالة قلق وجودي مستمر وتبحث، ولا تجد المدينة التي تنشدها، عن اليويتوبيا المفتقدة والضائعة، ولكن هناك مفردات أكدت لهذا.



وتابع "عطية" - خلال ندوة الشاعر المغربي محمد الأشعري بدار بتانة، والتي انتهت فعالياتها منذ قليل-"يقول الشاعر نبدأ مرحلة فرار ولا ننتهي وتبدو الذات في علاقتها بالمدن في حالة احتراز وكأنه سور بناه الزمن بداخلها".



ويبدو المكان الذي هو المدينة بل اسم بلا تحديد كما هو كثير من الأشياء إذا هي مدينة تفترضها الذات أو تحث الذات في كل مدينة أنها تلقى في رحلتها الوجودية، تصنع الذات هذا السور للتحصن من المدينة التي تضيق بها، ويبدو كل ما في المدينة طاردا لها.

