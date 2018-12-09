ندوة لمناقشة رواية "أيام الخريف" للمستشار حسام العادلي

عقد نادي كتاب "الدار المصرية اللبنانية" ندوة في مكتبة القاهرة العامة بالزمالك، مساء اليوم الأحد لمناقشة رواية "أيام الخريف" للمستشار حسام العادلي، وسط حضور كبير من المثقفين.



وقال المستشار حسام العادلي، إن رواية أيام الخريف تقع في 385 صفحة من القطع المتوسط، موضحًا أن الشخصية الرئيسية في الرواية هي الدكتورة ليلي المرعشلي، ذات الأصول الأرستقراطية - وحفيدة المرعشلي باشا رئيس الوزراء في العهد الملكي، وهى الأستاذة الجامعية المرموقة، والشخصية السياسية المهمة في الفترة السابقة.



وأضاف "العادلي" أن ما دفعه لكتابة الرواية هو زخم التفاصيل الذي تتسم به حياته الشخصية، فهو في الأصل من سوهاج، ووالدته من الإسكندرية، ويعيش بشكل شبه دائم بالقاهرة، كما أن عمله كمستشار يجعله على اتصال ببعض الدوائر السياسية، وكل ذلك ولَّد لديه الرغبة في أن يصور ذلك الزخم النفسي على نحو قد يساعده في تخفيف حدًّة التوتر لديه.



وعن زمن الرواية، أشار إلى أن الكتابة عن حقب الثورات تتطلب صبرا وروية حتى تتضح خيوط المشهد، لأن الأمور أثناء الثورات تكون متشابكة وغير واضحة، مؤكدًا أنه لم يُبد رأيه في الثورة خلال الرواية، وإنما أراد فقط أن يسرد البواعث التي أدت إليها.



وتابع أنه كتب الرواية بأسلوب الراوي العليم الذي يبدو وكأنه يتلصص على الأبطال، موضحًا أنه لجأ إلى هذا الأسلوب بسبب تنوع الشخصيات وخلفياتها الذي لم يكن ليسمح بوحدة الصوت الذي يتحدث خلال الأحداث.



يذكر أن الروائي حسام العادلي، أصدر مجموعة قصصية تحت عنوان "لمحات"، والمجموعة في حوالي مائة صفحة، اشتملت على 6 قصص معنونة بـ "عفاريت ليلة الخميس، لمحات، قبل الرحيل، هستيريا، القاهرة والناس، ولازلت أحبه"، والقصص تناقش فكرة العدالة وأبعادها في شتى الأصعدة، وكذلك تناولت المجموعة فلسفة الظلم وعدالة الانتقام من منظور المجتمع بشتى أطيافه.