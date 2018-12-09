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محافظات
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:42 م

محافظ مطروح يشهد حفل الزفاف الجماعي لـ18 شابًا وفتاة

مجدى الغرابلي
مجدى الغرابلي
أ ش أ
dostor.org/2429711

شهد مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الأحد، حفل الزفاف الجماعي السنوي لـ18 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، رئيس جامعة مطروح، والمهندس تامر سعيد، السكرتير العام، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وهنأ المحافظ بالزفاف السعيد متمنيًا لهم حياة سعيدة موفقة، وموجهًا الشكر لكل من ساهم في الاحتفالية لإدخال الفرحة والسرور على العرائس، وشهد إجراءات عقد القران والتقاط الصور التذكارية مع العرسان،.

وعقب ذلك قام بتوزيع الهدايا المقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال على العرسان مشاركة من المحافظة، ومساعدة للشباب في التخفيف من أعباء ونفقات الزواج.

وأعقب ذلك حفل فني تضمن عددًا من الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة عدد من الفنانين وعروضًا فنية لفرقة مطروح للفنون الشعبية، لإضفاء جو من السعادة والبهجة بالحفل.

وأكد "الغرابلي"، أن المحافظة تتحمل كافة نفقات إقامة الحفل، موجهًا الشكر لكل الشركات المساهمة في تقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان كتقليد سنوي حرصت عليه المحافظة كل عام للتيسير على الشباب ومساعدتهم في تكاليف الزواج تخفيفًا عليهم.

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