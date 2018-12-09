الباز يدعو المصريين للتبرع لمستشفى "أبو الريش" (فيديو)

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المصريين بالتبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال، مشيرًا إلى أن المستشفى بحاجة إلى تكاتف الجميع لعلاج أطفالنا.

وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن المصريين الذين يخافون على سرقة تبرعاتهم، عليهم الذهاب إلى المستشفى وتقديمها بأنفسهم، وألا يعزفوا عن التبرعات للجهات الخيرية.

وأكد "الباز"، أن المنظومة الصحية في مصر أوضاعها صعبة، ويجب دعمها بكل الطرق، سواء بزيادة الميزانية المخصصة للصحة، أو بالتبرعات.