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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:24 م

مسئول ألمانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان فى جميع المجالات

إلهام شانتير
إلهام شانتير
أ ش أ
dostor.org/2429704

أكد المبعوث الألماني الخاص لمنع الأزمات ودعم الاستقرار، إيكهارت بروز، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان في جميع المجالات، خاصة دعم قضايا السلام وتشجيع التعاون الاقتصادي، موجها الشكر للخرطوم على دعم برلين للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال لقائه على رأس وفد ألماني رفيع، اليوم الأحد بالخرطوم، بالسفيرة إلهام شانتير، الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية.
من جانبها، ثمنت شانتير، جهود ألمانيا في دعم عملية السلام في دارفور، من خلال دورها في حث الأطراف لتوقيع اتفاقية ما قبل التفاوض مع بعض الحركات المسلحة وعقد المفاوضات وفق اتفاقية دارفور للسلام.
وأشادت بالتعاون التنموي بين البلدين، إضافة للحوار السياسي الذي توج بزيارة وزير الخارجية السوداني إلى برلين، ونتائج مباحثاته الثنائية مع نظيره الألماني، واستعرضت دور السودان في دعم الاستقرار الإقليمي.
ورحبت شانتير، بالدور المرتقب لألمانيا في مجلس الأمن، وأهمية دعم عملية السلام والاستقرار الاقتصادي والسياسي في السودان.
وبحث الجانبان عملية خروج يوناميد من دارفور، وفق الأجل المحدد في عام 2020، وتبادلا وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير من أجل حفظ الاستقرار بعد خروج البعثة الأممية.
وضم الوفد الألماني بجانب المبعوث الخاص، كلا من: المدير الإقليمي لوكالة التنمية الألمانية، ومدير قسم شرق أفريقيا في وزارة الخارجية، ومسئولة ملف السودان في الخارجية، ومسئول ملف بعثات السلام في بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة، إلى جانب السفير الألماني بالخرطوم.

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