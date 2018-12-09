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الثقافة
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:22 م

هيئة الكتاب تنظم 3 معارض خلال شهر ديسمبر

الهيئة العامة للكتاب
الهيئة العامة للكتاب
أ ش أ
dostor.org/2429703

تنظم الهيئة العامة للكتاب خلال شهر ديسمبر الجاري ثلاثة معارض، حيث يبدأ المعرض الأول في جامعة سوهاج غدا الاثنين ويستمر حتي 20 ديسمبر الجاري.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أنه سيقام من يوم 11 إلي يوم 17 ديسمبر معرض المؤتمر الأفريقي الأول في أرض المعارض بالتجمع، ومن يوم 18 إلي يوم 20 معرض مؤتمر الأدباء في قصر ثقافة مرسي مطروح.
وتضم تلك المعارض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في كافة المجالات والسلاسل المختلفة والنشر العام، بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال.
وتأتي هذه المعارض ضمن خطة الوزارة لنشر العدالة الثقافية في مختلف محافظات الجمهورية.

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