3 سيدات يتعرضن لحادث طعن بمحطة قطار شرقي فرنسا

أصيبت ثلاث سيدات في هجوم طعن بمحطة قطار في مدينة ميلوز (شرقي فرنسا) مساء اليوم الأحد.



ونقلت شبكة "آر تي إل" الإخبارية الأوروبية، أن شابًا في محطة القطار اقترب فجأة من ثلاث سيدات لا معرفة لهن به ثم طعنهن بسكين، إحداهن في رقبتها وأخرى في ظهرها والثالثة في يدها ثم هرب من مشهد الحادث قبل أن يطارده رجال الشرطة ويلقون القبض عليه.



وأفادت الشرطة بأنها تعرف الجاني وأنه يعاني اضطرابًا نفسيًا، وأفادت الشبكة الإخبارية بأن السيدات يتلقين علاجًا في الوقت الحالي، دون تحديد مدى خطورة الإصابات.

