لجنة إزالة التعديات على أراضي الدولة تواصل عملها فى شمال سيناء

واصلت لجنة إزالة التعديات على أراضى الدولة عملها اليوم بمحافظة شمال سيناء، حيث قامت بإزالة التعديات على المأخذ رقم 22 بترعة السلام فى نطاق مركز بئر العبد، وإزالة التعديات على مساحة 148 فدانا.



وتم تسليم القطعتين رقمى 105 و106 إلى المشترين الراسي عليهما المزاد الذى تم بمعرفة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، علاوة على تسليم باقى القطع أرقام 48 و49 و50 و52 و68 إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وقد انتهت اللجنة من أعمالها فى تنفيذ كافة التعديات على المأخذ رقم 22 بمشاركة معدات مجلس المدينة وجهاز تحسين الأراضى.