وزير الرياضة: سياسة انتظار الوظيفة انتهت في العالم كله.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه كان يدرس في الجامعة، ويعمل أيضًا في كافيترا الجامعة، مشيرًا إلى أن "الشغل مش عيب".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه ربى أولاده على العمل، منوها بأن ابنته تدرس بالجامعة، وفي الإجازة الصيفية تعمل.

وأكد "صبحي"، أن سياسة انتظار الوظيفة لم تعد موجودة في كل دول العالم، والكل يحاول ويجرب، وفي النهاية يحقق ذاته، حتى لو اضطر الشاب إلى العمل في وظائف خارج مجال دراسته.

وتابع: "الشغل مش عيب، ولازم الشباب يتحمل المسئولية من الصغر، لأننا مش هنقدر نبني بلدنا إلا بالعمل".