يلا شووت الجديد.. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت بث مباشر

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفير بليت الاسطورة ويخوض فريق بوكا هذه المباراة أملاً منه في تحقيق الفوز باللقب السابع ، وخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية، وسوف يغيب عن ريفر بليت الثنائي إجناسيو سكوكو، وإنريكي بولونيا ولن يشهد الفريق أي غيابات بسبب الإيقاف وقد صرح المدرب الفني لفريق بوكا جونيورز أن فريقه سوف يشهد غياب اللاعب فرانك فابرا، بسبب الإصابة إلا أن صفوف الفريق لن يشهد أي غيابات أخرى بسبب الإيقاف.



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الان ركنية لصالح بوكا كرة في مكان خطير وبريز اول تهديد مباشر من جانب فريق بوكا والرقابة غائبة تماماً ولكن الحارس فرانك يستخلص الكرة والدقيقة الان 10 وحتي الان التعادل مازال مستمر ومسيطر علي اللقاء.





