أسقف الشباب في زيارة لمطران أسوان (صور)

زار الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، الأنبا هدرا، مطران أسوان، ورئيس ديرالأنبا باخميوس بإدفو، للإطمئنان على حالته الصحية، عقب عودته من رحلته العلاجية بالخارج.



وكان الأنبا هدرا قد عاد إلى أرض الوطن، 30 نوفمبر الماضى، عقب رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي استمرت ثلاث شهور.





واستقبله الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والقمص بولس جورج، راعي كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، بالإضافة إلى عدد غفير من مجمع كهنة الإببارشية، وأقباط الايبارشية.

