القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:10 م

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بوكا جونيور وريفر بليت بث مباشر اون لاين

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بوكا جونيور وريفر بليت بث مباشر اون لاين

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بوكا جونيور وريفر بليت بث مباشر اون لاين
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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بوكا جونيور وريفر بليت بث مباشر اون لاين اليوم 9-12-2018 رابط يوتيوب يواجه فريق بوكا جونيورز غريمه التقليدي فريق ريفر بليت ضمن مباراة الإياب من الدور النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018، وسوف تقام المباراة على ملعب سانتياغو بالعاصمة الإسبانية مدريد وقد تم تأجيل المباراة بسبب إصابة اللاعبين خلال تعرضهم للإعتداء من جماهير ريفر بليت خلال مباراة الذهاب والتي أقيمت خارج استاد المونديال في العاصمة الأرجنتينية.

مشاهدة مباراة بوكا جونيور وريفر بليت بث مباشر حيث قامت جماهير ريفر بليت برشق حافلة لاعبي بوكا جونيورز بالحجارة والزجاج مما تسبب في تكسير الزجاج وإصابة اللاعبين ، إلا أن الشرطة قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين إلا أن لاعبي الفريق أصابهم الإختناق و تعرضوا للإصابات الشديدة وهذا ما جعل الإتحاد يؤجل المباراة، وكانت نتيجة المباراة التعادل الإيجابي للفريقين 2-2 ؛ حيث أن مباراة الإياب كانت من المقرر لها أن تقام يوم 24 نوفمبر الماضي.

مباراة بوكا جونيور وريفر بليت بث مباشر اون لاين ومن المقرر أن يشارك الفائز في هذه المباراة خلال دور النهائي الذي سوف يقام في الإمارات في 12 ديسمبر 2018، وحتى 22 ديسمبر 2018 فيما صرح الإتحاد الإسباني لكرة القدم عن مفاجأة كبيرة لجماهير بوكا جونيور وريفر بليت خلال مباراة الإياب نهائي كأس ليبرتادوريس،وهي حضور اللاعب البرغوث ميسي قائد فريق برشلونة مباراة الإياب بين فريق ريفر وبوكا.



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