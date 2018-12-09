مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يوتيوب, نقل مباشر ريفر بليت كاس الليبرتادوريس , Match Boca Juniors, في مباراة اليوم المنتظره 9-12-2018 يحل نادي بوكا جونيورز في لقاء الاياب الذي الغي لعده مرات ليقام اليوم مباشر علي ملعب سانتياغو برنابيو با اسبانيا مباشر في لقاء النهائي المؤجل من يوم 24 لشهر الماضي لايف, بوكا جونيورز لقاء الذي انتهي ذهاب لها بنتيجه هدفين مقابل هدفين.



