مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube









سنعرض لكم القنوات الناقلة وموعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز “سوبر كلاسيكو” نهائي كوبا ليبرتادورس الجديد، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لتأتي مباراة العودة الحاسمة في فوز أحد الفريقين باللقب المرتقب، في مباراة سيتابعها الملايين حول العالم.