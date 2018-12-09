الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:08 م
مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
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مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
سنعرض لكم القنوات الناقلة وموعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز “سوبر كلاسيكو” نهائي كوبا ليبرتادورس الجديد، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق لتأتي مباراة العودة الحاسمة في فوز أحد الفريقين باللقب المرتقب، في مباراة سيتابعها الملايين حول العالم.
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