محافظ الشرقية يستجيب لطفلة كفيفة بإلحاقها بمدرسة فى الزقازيق

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إلحاق طفلة كفيفة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة الزقازيق، استجابة لطلب مساعدة من أسرتها وقام باصطحابها إلى المدرسة.

كان المحافظ، تلقى طلب مساعدة من أسرة الطفلة "حبيبة محمد سعد" 7 سنوات عبر تطبيق (الواتس آب) الخاص به تناشده بقبول طفلتهم بمدرسة النور، وذلك لكي تعيش بصورة طبيعية مع أقرانها، فاستجاب المحافظ وأشرف بنفسه على إنهاء إجراءات التحاقها بالمدرسة.

وفى سياق آخر، قرر المحافظ تشكيل لجنة من المحافظة والتربية والتعليم لزيارة مدارس المعاقين بالمحافظة وتحديد احتياجاتها لتوفيرها على الفور، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما خاصة لذوي الإعاقة إيمانا بدورهم الفعال في خطة التنمية.