محافظ الإسكندرية: تغريم المحال التى ليس لديها صناديق قمامة

كلف محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة رؤساء الأحياء بحصر المحال التي ليس لديها صناديق قمامة وفرض غرامات عليها، موجها بعمل حصر بعدد المحال التي تم رصد مخالفات بها لإلقائها المخلفات بالطريق العام، وحصر الغرامات التي فرضت عليها.

وشدد المحافظ - خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء، ومسئولى شركة النظافة، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة وضع منظومة النظافة ومقترحات التطوير، بزيادة كثافة التواجد في الشوارع وزيادة توزيع صناديق القمامة ورفع الأتربة أولا بأول، مستعرضا مدى كفاءة تطبيق منظومة الجمع من أمام المنازل في الأحياء المطبقة بها، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها شركة النظافة مؤخرا لتطوير ورفع كفاءة خدمة النظافة المقدمة للمواطنين.